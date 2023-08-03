Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: повідомили про підозру співробітникам ДСНС

ДБР повідомило про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво МВС України.

Слідство встановило, що посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Нагадаємо, що літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах, що на Київщині.

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ДБР повідомило про підозру співробітникам ДСНС

Так, працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС України. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Зокрема, про підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Також слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, зокрема розшифрували "чорні скриньки".

Слідчі повідомили про підозру співробітникам ДСНС / фото ДБР

Чому розбився гелікоптер у Броварах

Нагадаємо, у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Як виявилось, попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею,

– розповіли слідчі.

Під час падіння вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС в авіатрощі загинуло чотири жінки та дитина, які прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.



Реконструкція трагічного маневру гелікоптера / ДБР

Що загрожує співробітникам ДСНС

У підсумку посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомили про підозру у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за статтею про службову недбалість. Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.