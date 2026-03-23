У Колумбії розбився військовий літак із понад 100 солдатами на борту: моторошні кадри

Військово-транспортний літак типу Hercules 23 березня зазнав аварії у Колумбії. На його борту перебувала понад сотня військових.

Про авіатрощу повідомили на радіостанції Caracol. Інформацію підтвердили в Міноборони країни.

До теми У Катарі розбився гелікоптер з військовими на борту

Які наслідки катастрофи?

Інцидент стався на півдні країни, неподалік кордону з Перу. Літак типу Hercules, що використовувався для перевезення особового складу, впав одразу після зльоту з міста Пуерто-Легісамо в департаменті Путумайо.

За попередньою інформацією, на борту перебували близько 80 військових, хоча інші джерела повідомляють, що їх могло бути значно більше – понад 100. Зокрема, відомо, що літак перевозив кілька підрозділів армії.

Факт катастрофи підтвердив міністр оборони Колумбії Педро Санчес. Він зазначив, що літак зазнав "трагічної аварії" під час зльоту, виконуючи завдання з транспортування військових. Точна кількість загиблих і постраждалих наразі не встановлена, як і причини падіння.

На місце події вже направили всі рятувальні служби та військові підрозділи, які проводять пошуково-рятувальну операцію та з'ясовують обставини трагедії.

Міністр оборони закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації до появи офіційних даних і висловив співчуття родинам постраждалих. Він підкреслив, що це надзвичайно болісна подія для всієї країни.

Де ще ставалися подібні трагедії?