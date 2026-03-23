У Колумбії розбився військовий літак із понад 100 солдатами на борту: моторошні кадри
- Військово-транспортний літак Hercules зазнав аварії у Колумбії, факт катастрофи підтвердили в Міноборони.
- Точна кількість загиблих наразі невідома, на місці працюють рятувальні служби.
Військово-транспортний літак типу Hercules 23 березня зазнав аварії у Колумбії. На його борту перебувала понад сотня військових.
Про авіатрощу повідомили на радіостанції Caracol. Інформацію підтвердили в Міноборони країни.
Які наслідки катастрофи?
Інцидент стався на півдні країни, неподалік кордону з Перу. Літак типу Hercules, що використовувався для перевезення особового складу, впав одразу після зльоту з міста Пуерто-Легісамо в департаменті Путумайо.
За попередньою інформацією, на борту перебували близько 80 військових, хоча інші джерела повідомляють, що їх могло бути значно більше – понад 100. Зокрема, відомо, що літак перевозив кілька підрозділів армії.
Факт катастрофи підтвердив міністр оборони Колумбії Педро Санчес. Він зазначив, що літак зазнав "трагічної аварії" під час зльоту, виконуючи завдання з транспортування військових. Точна кількість загиблих і постраждалих наразі не встановлена, як і причини падіння.
На місце події вже направили всі рятувальні служби та військові підрозділи, які проводять пошуково-рятувальну операцію та з'ясовують обставини трагедії.
Міністр оборони закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації до появи офіційних даних і висловив співчуття родинам постраждалих. Він підкреслив, що це надзвичайно болісна подія для всієї країни.
Де ще ставалися подібні трагедії?
До слова, наприкінці лютого у Болівії сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака подібної модифікації. Йдеться про Lockheed C-130 Hercules, який перевозив щойно надруковані гроші. Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 осіб, ще приблизно 30 зазнали травм.
У турецькому місті Баликесір розбився винищувач F-16, який впав просто на завантажене шосе. Пілот літака не вижив.
А в Нью-Йорку під час приземлення в аеропорту Ла-Гуардія літак зіткнувся з пожежним автомобілем. За інформацією ЗМІ, внаслідок інциденту загинули двоє людей.