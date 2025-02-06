Під Москвою розбився навчальний літак, є загиблі

У четвер, 6 лютого, в Росії розбився навчальний літак. Обидва пілоти, які були в кабіні, загинули.

24 Канал зібрав деталі про авіакатастрофу. Причина аварії наразі невідома, є кілька відео з місця події.

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Що відомо про авіакатастрофу в Росії 6 лютого

Вона сталася поблизу аеродрому М'ячково у Раменському районі Московської області. Легкий двомісний літак Tecnam P2002 Sierra (RA-01808) виконував навчально-тренувальний політ. Деякі російські ЗМІ пишуть, що обидва пілоти були інструкторами, дехто наводить дані, що на борту були курсант та пілот-інструктор.

Хай там як, та обоє загинули, коли літак упав. Удень судно перестало виходити на зв'язок. Диспетчер відправив інший легкомоторний літак, щоб дізнатися, що сталося. Льотчик побачив, як горить Sierra.

Судячи з усього, борт упав у поле, почалася пожежа. Кадри з місця події демонструють, що літак повністю згорів.

Дивіться відео з місця аварії літака Р-2002 Sierra 6 лютого

Причина катастрофи не ясна. Слідчий комітет Росії і Московська міжрегіональна транспортна прокуратура організувала перевірки.