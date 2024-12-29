У Південній Кореї розбився пасажирський літак, є багато жертв

Літак південнокорейської авіакомпанії Jeju Air розбився під час посадки. Місцеві інформаційні агенства повідомляють про значну кількість постраждалих та загиблих.

Reuters пише, що це сталося в аеропорту Муан. 24 Канал дізнався, що відомо на цю мить.

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Авіакатастрофа у Південній Кореї: що сталося

У Південній Кореї розбився літак, про що повідомили ЗМІ уночі 29 грудня. За інформацією місцевої поліції та рятувальних служб, на борту були 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. В Yonhap повідомили спершу про 23 загиблих, згодом почала фігурувати цифра у 26.

Авіакатастрофа сталася в міжнародному аеропорту Муан, розташованому на півдні Південної Кореї. Судно південнокорейської авіакомпанії Jeju Air, що прибуло з Бангкока, що в Таїланді, під час посадки врізалося в огорожу за межами злітно-посадкової смуги.

Зараз на місці працюють всі служби, рятувальна місія триває. Інших подробиць про постраждалих або врятованих наразі немає.

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Звернімо увагу, що лише кілька днів тому, 25 грудня, авіакатастрофа сталася у Казахстані – з літаком Embraer-190. Тоді загинули 40 людей, 32 вижили. Утім, у цьому випадку причиною катастрофи міг бути невдалий постріл російського ППО. Та є версії й про зіткнення зі зграєю птахів або вибух кисневого балона. Розслідування триває.