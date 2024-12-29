Авіакатастрофа у Південній Кореї: усі пасажири вижили б, якби не бетонна стіна, – ЗМІ

Один з авіаційних експертів, Девід Лірмаунт, заявив, що причиною катастрофи літака в Південній Кореї стала бетонна стіна в кінці аеропорту. Заява прозвучала під час спілкування зі Sky News.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News. Очевидці кажуть, що літак зіткнувся з огорожею.

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Літак поблизу Сеула в'їхав у бетонну огорожу

На думку Лірмаунта, літак просто виїхав би за межі злітно-посадкової смуги, навіть якби в нього відмовили шасі. Та оскільки на його шляху була огорожа з бетону, це стало фатальним.

З літаком було все гаразд до того моменту, як він вдарився об стіну. Якби там не було стіни, всі були б зараз живі,

– упевнений експерт.

Він переконаний, що до зіткнення зі стіною все було під контролем, літак їхав рівно.

Цікаво! Схожа ситуація була у 2015 році в Стамбулі. Тоді іранський літак під час посадки виїхав за межі злітно-посадкової смуги та в'їхав у бетонну огорожу. На щастя, ніхто не постраждав.

Аварійні бригади були готові загасити полум'я. Та нічого не горіло.

Проте судно рухалося дуже швидко. Швидше за все, пілот не зміг опустити закрилки або шасі літака. Але поки невідомо, в чому причина.

Також не зрозуміло, чи працювало шасі під час першої спроби пілота приземлитися.

Лірмаунт наголосив: в аеропортах не повинно бути бетонної стіни в кінці злітно-посадкової смуги.

На жаль, зі 181 людини на борту вижили тільки двоє. Ця катастрофа – найбільша за кількістю жертв у Південній Кореї за майже три десятиліття.