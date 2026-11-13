Загинули четверо військових: у Туреччині розбився вертоліт S-70

У турецькій провінції Малатья 12 листопада зазнав катастрофи військовий вертоліт S-70. Усі четверо військовослужбовців, які перебували на борту повітряного судна, загинули.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини у соцмережі X.

Що відомо про авіакатастрофу

Повітряне судно зазнало аварії під час виконання польоту за поки що не з'ясованих обставин.

Унаслідок катастрофи вертольота типу S-70 у Малатьї з поки що невстановленої причини загинули четверо наших героїчних побратимів, які перебували на борту,

– заявили в турецькому оборонному відомстві.

Довідково. Sikorsky S-70 Black Hawk – це американський багатоцільовий транспортно-десантний гелікоптер середнього класу. Туреччина регулярно залучає такі машини до виконання завдань у збройних силах, жандармерії, поліції та службі охорони лісів.

За даними інформаційного агентства DHA, після падіння гелікоптера спалахнула сильна пожежа. Вогонь швидко поширився та перекинувся на розташовану поруч будівлю.

Відеозаписи з місця падіння, зняті з безпілотника, засвідчили, що борт упав у безпосередній близькості до житлових будинків. Уламки конструкції розкидало на значній площі, а очевидці події повідомили про потужний вибух у момент удару об землю.

Наразі профільні служби проводять розслідування для встановлення точних причин трагедії.

Нагадаємо, що нещодавно поблизу резиденції Трампа розбився приватний літак, 9 людей загинули.

А на Філіппінах під час навчального польоту розбилися два військові літаки SF-260, унаслідок чого загинули четверо пілотів.