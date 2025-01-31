Трансгендерну військову звинуватили у авіакатастрофі у Вашингтоні: вона відповіла на чутки

У США поширилися чутки, що пілотом гелікоптера Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, була трансгендерна військова Джо Елліс. Однак вона особисто заперечила цю інформацію.

На неї полився шквал критики після авіакатастрофи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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У чому звинувачують трансгендерну жінку та що вона відповідає

У соцмережах стверджували, що напередодні трагедії Елліс робила різкі заяви проти Дональда Трампа через його політику щодо трансгендерів в армії. Дехто навіть поширював неправдиві твердження, що вона нібито причетна до спроби підірвати три пасажирські літаки.

Журналісти пов’язали цю дезінформацію з нещодавніми заявами Трампа, який звинуватив політику різноманітності Демократичної партії у катастрофі.

Сама Джо Елліс у Facebook підтвердила, що є пілотом Black Hawk у Нацгвардії Вірджинії, але не брала пілотувала саме той гелікоптер. Вона закликала повідомляти про фейкові акаунти, які поширюють неправдиві чутки, і зазначила, що маніпуляції навколо трагедії ображають родини загиблих.

В інтернеті сталося якесь божевілля, і мене називають одним з пілотів авіакатастрофи у Вашингтоні. Будь ласка, повідомляйте про будь-які акаунти або публікації, які ви бачите. Це ображає жертв і сім'ї загиблих, і вони заслуговують на краще, ніж ця брехня від ботів і тролів в інтернеті,

– написала вона.

The Telegraph із посиланням на Управління армійської авіації США повідомив, що командувала польотом жінка, чиє ім'я поки що не розголошують. Інструктором-пілотом був Ендрю Івз із 1000 годин нальоту, а бортмеханіком – 28-річний Раян О’Хара.