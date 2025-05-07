У Фінляндії розбився винищувач Hornet, над ним здійнявся дим

У середу, 7 травня, зазнав авіакатастрофи винищувач F/A-18 Hornet. Літак розбився поблизу фінського міста Рованіємі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВПС Фінляндії.

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Що відомо про авіакатастрофу винищувача Hornet

У ВПС Фінляндії повідомили про авіакатастрофу літака зранку в середу.

7 травня близько 11 ранку в Рованіємі зазнав авіакатастрофи винищувач F/A-18 Hornet,

– йдеться в заяві.

Там додали, що пілот встиг катапультуватися та його місцеперебування встановлено.

У телерадіокомпанії Yle повідомили, що на місце події направили кілька підрозділів рятувальних служб.

Журналісти працювали поблизу району, де сталася авіакатастрофа. За їхніми словами, близько 11 ранку вони помітили багато диму біля аеропорту. Через десять хвилин він трохи розсіявся.

Після авіакатастрофи утворилися хмари диму / Фото Juuso Stoor / Yle

У виданні додали, що 7 травня мала відбутися зустріч міністрів оборони, проте захід було скасовано через аварію.

Нагадаємо, що в кінці квітня США втратили винищувач F/A-18 Super Hornet унаслідок атаки хуситів на авіаносець "Гаррі Трумен". Відомо, що літак затонув.