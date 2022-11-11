100% влучання у ворога та страшний сон систем РЛС: як ЗСУ допомагають авіаракети AGM-88 HARM

На початку серпня почали з'являтися повідомлення про те, що ЗСУ трощать російські позиції новенькими ракетами. Це унікальне озброєння створене для точкових ударів по найважливіших об'єктах.

В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали AGM-88 HARM – ракети, які здатні "хоронити" російські системи і зі 100% гарантією знищувати їх.

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Без РЛС окупанти не зможуть бачити наступ чи будь-яке інше просування наших військових. Це дійсно унікальне озброєння, яке робить неоціненний внесок у перемогу України в боротьбі проти російського агресора.

Можливості авіаційної ракети HARM

AGM-88 HARM або High-speed Anti-Radar Missile – це високошвидкісна протирадіаційна ракета, що здатна самостійно наводитися на високоточні РЛС. Сама ракета обчислює розташування до цілі, її системи прораховують необхідні балістичні розрахунки і можуть вражати ворожі радари, навіть коли росіяни повимикають свої станції.

Системи ракети запам'ятовують імпульси і рухаються в напрямку радарів. Є й модифікації, що дозволяють вражати РЛС зі зміною робочих частот. Тобто, засвітивши свій радар – врятувати його вже не вдасться.

Загалом AGM-88 HARM призначені до використання на американських і деяких європейських літаках. Вони кріпляться за допомогою спеціальних платформ, що підтримують програмне забезпечення цих ракет. А запускати їх можна із літаків класу "Ф", Торнадо і Тайфунів.

Авіаційна ракета HARM нищить ворога із 100% точністю: дивіться відео

Інших варіантів не передбачено, однак спеціально для ВПС України вихід знайшли. Інженери адаптували радянські повітряні судна Су-27 та Міг-29. Щоправда, як саме вдалося це зробити – таємниця. Можливо створили нову платформу. Адже стандартна не сумісна з радянськими літаками.

Характеристики та особливості AGM-88 HARM

Щодо самої ракети, то вона оснащена осколково-фугасною бойовою частиною. А от її підрив здійснюється за допомогою контактного лазерного підривника. Всередині – 25 тисяч сталевих суб боєприпасів, заряд вибухової речовини, детонатор та сам підривник.

Такі ракети у США почали виготовляти у 80-х і 90-х роках. І впродовж експлуатації ці ракети постійно вдосконалювали, відштовхуючись від потреб та об'єктів, які потрібно знищити.

Сьогодні існує 3 версії, кожна відрізняється більш досконалим апаратним та програмним забезпеченням, підвищеною стійкістю до перешкод та розширеним діапазоном робочих частот головки самонаведення.

Помітити таку ракету доволі важко. Вона створена за аеродинамічною схемою з поворотним крилом, а її твердопаливний двигун працює у двох режимах: стартовому та маршевому. Крім того, паливо зі зменшеною задимленістю, а це суттєво зменшує шанси на виявлення ракети.

Сфера застосування ракет HARM

Використовувати її можна по-різному. Якщо координати цілі відомі –тут проблем немає жодних. AGM-88 HARM зафіксує це в пам'яті і летітиме на знищення. Якщо ж точних даних немає, оператор випускає ракету у ймовірному напрямку і снаряд сам шукатиме свою жертву.

Ще одна особливість ракети – це здатність переобирати ціль вже в польоті. Якщо головка самонаведення зафіксувала РЛС, а та раптово припинила свою роботу (до прикладу її вже знищили), то головка автоматично почне пошук нової цілі.

Тактико-технічні характеристики ракети HARM/ Фото: скриншот із програми

А якщо станція раптово вимкнулась, то ракета збереже свою траєкторію польоту і продовжить рух до неї. Якщо на шляху не трапиться іншої РЛС, то ракета рухатиметься до попередньої цілі, а у випадку фіксування нової РЛС – змінить свій рух.

Безсумнівно така зброя сьогодні потрібна для наших військових. Особливо в умовах контрнаступальних дій.

Можливість знищувати ворожі радари та ЗРК – це в першу чергу безпека наших захисників та захисниць. AGM-88 HARM однозначно зробили і продовжують робити свій великий внесок у перемогу України в боротьбі проти російського агресора.