У Росії атакували підприємство авіаційно-оборонного комплексу "Авіатек"

Ранок 24 липня у російському місті Кіров видався неспокійним. Там було атаковано підприємство "Авіатек".

Про це повідомляє Exilenova+.

Що відомо про удар по "Авіатеку"?

Місцеві жителі показали кадри наслідків атак на Кіров. За даними телеграм-каналу, під ударом було російське підприємство "Авіатек", яке входить до авіаційно-оборонного комплексу Росії.

Пожежа в результаті атаки на "Авіатек" / Фото Exilenova+

У мережі припускають, що по об'єкту було завдано ракетного удару.

Наслідки удари по Кірові: дивіться відео

Зазначається, що "Авіатек" спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості держави-агресора. Розташований він за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

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Наразі невідомо про точні наслідки ураження ворожого підприємства.

Нагадаємо, вночі на тлі атаки дронів вибухи лунали також в кількох інших містах Росії та в тимчасово окупованому Криму. Під ударом у Санкт-Петербурзі, Твері та Сімферополі були логістичні центри російського маркетплейcа Wilberries. Подекуди в результаті уражень стались масштабні пожежі, дим від яких виднівся з різних районів міста.