Після жахливої трощі у Південній Кореї у ще одного літака виникла проблема після зльоту, – ЗМІ

29 грудня у Південній Кореї сталася жахлива авіатроща літака авіакомпанії Jeju Air, у якій загинуло майже 200 людей. Однак лише цим інцидентом не минулося.

У ще одного південнокорейського літака виникла проблема після зльоту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на неназване джерело інформаційного агентства Yonhap.

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У другого літака Jeju Air також виникли проблеми із шасі

Обидва літаки належать південнокорейській авіакомпанії Jeju Air. Як в одного, так і другого виникли труднощі із шасі.

У виданні зауважили, що проблема сталася із Boeing 737-800 – аналогічним тому, що зазнав аварії 29 грудня.

На щастя, пілотам другого судна вдалося здійснити успішну посадку. Постраждалих не було.

Відомо, що пасажирський літак у понеділок, 30 грудня, здійснював рейс із Сеулу до Чеджу. Невідома проблема із шасі виникла уже після зльоту.

Тому повітряному судну довелося повертатися до аеропорту Кімпо, звідки був здійснений виліт.

Нагадаємо, що причиною авіакатастрофи 29 грудня у Південній Кореї називають несправність шасі. Літак двічі намагався сісти в аеропорту: перша спроба була невдалою, тому довелося здійснити аварійну посадку. Подейкують, що нібито один із пасажирів перед авіатрощею повідомив своїх близьких, що у крило літака врізався птах.