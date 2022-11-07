Авіація окупантів бомбила Херсонщину: ЗСУ "мінуснули" ворожий Су-25

Росіяни застосували авіацію для обстрілів Херсонщини. Однак ЗСУ "приземлили" ворожий штурмовик Су-25.

Російський літак підбили близько 9:30 7 листопада. Таким чином у статистиці втрат ворога від Генштабу з'явилося хороше поповнення.

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Росіяни з авіації атакували Херсонщину

Командування Повітряних Сил повідомило, що ворожий літак збили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що російська авіація завдала 3 удари по Новій Кам'янці. Крім того, ворог 53 рази відкривав вогонь по населених пунктах регіону.

Ворожа авіація бомбила Херсонську область. Російські терористи завдали трьох ударів по Новій Кам'янці. Також були здійснені 53 обстріли по 7 населених пунктах Бериславського району. 1 людина травмована,

– повідомив Тимошенко.