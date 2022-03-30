Авіація росіян над Харковом вже не літає: окупанти обстрілюють з "Градів" і шлють безпілотники

Харківщина продовжує тримати оборону, попри активні напади окупанта. Так, сьогодні вночі російські війська 180 разів обстрілювали населені пункти з ракетних систем залпового вогню типу "Град".

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Яка ситуація на Харківщині станом на 30 березня

За словами Синєгубова, протягом минулої доби російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів.

Удари прийшлися на райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

Крім того, зафіксували близько 180 обстрілів з РСЗВ типу "Град". Через це були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці, де пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інша цивільна інфраструктура.

За даними Штабу оборони, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали. Але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ,

– йдеться у повідомленні.

Також тривають активні бої в Ізюмському напрямку. За добу ЗСУ збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.

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