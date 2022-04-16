Авіація Росії бомбить Україну з території Білорусі: перехоплені переговори пілотів

У мережі опублікували перехоплені переговори російських військових пілотів. Вони підтвердили, що Україну бомбардували з території Білорусі.

Оприлюднила запис моніторингова група "Беларускі Гаюн" 15 квітня. Проте він датується першими днями повномасштабного вторгнення Росії, 25 – 27 лютого.

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Де були цілі їхніх атак

У перші дні вторгнення росіяни атакували авіацією українську територію майже цілодобово. Ворожі апарати завжди вилітали з аеродромів Білорусі, де базувалися.

На перехопленому аудіо добре зрозуміла структура роботи пілотів винищувачів Су-35С. Вони тоді завдавали удари по цілях біля Києва, Житомира, Білої Церкви.

Мали працювати "до стрічки"

У цьому їм допомагали літаки далекого радіолокаційного виявлення моделі А-50. "Радари" позначали цілі, які були нашими літаками чи безпілотниками. Згодом винищувачі вже починали атаку.

Слід зауважити, що при цьому їм часто давали команду "до стрічки". Тобто літаки мали вести обстріл із території Білорусі. Таким чином, вони мали своєрідне страхування від повноцінної відповіді Повітряних сил ЗСУ.

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