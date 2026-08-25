Авіація Росії на межі: авіатор розкрив проблеми, які Кремль приховує

Росія не здатна швидко компенсувати втрати бойової авіації, адже виробництво нових літаків суттєво обмежене. Особливо складною є ситуація з радянськими моделями, які Москва вже не виробляє, тому змушена використовувати старі запаси.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан розповів 24 Каналу, що російська авіація поступово втрачає свої можливості. Україна знищує літаків більше, ніж Росія здатна виготовити за рік.

Росія не встигає компенсувати втрати літаків

Геннадій Хазан зазначив, що Росія вже не здатна компенсувати втрати МіГ-29 коштом нового виробництва. Москва може використовувати лише літаки зі старих запасів.

Важливо! Уночі проти 24 серпня 2026 року Сили безпілотних систем атакували 66 ворожих об'єктів, знищивши російський літак МіГ-29 та чотири радіолокаційні станції. Окрім військової техніки та баз окупантів, під ударом опинилися логістичні потужності компанії Ozon у кількох регіонах Росії та важливий промисловий хаб у Дагестані.

Також проблемною є ситуація із Су-34. За різними оцінками, Росія може виробляти близько 19 – 21 літака на рік для бойової авіації. Масштабні втрати поступово створюють для Кремля дефіцит справних машин.

МіГ-29 вони вже компенсувати не можуть, виключно старих запасів, тому що вони їх не продукують,

– пояснив авіатор.

Хазан наголосив, що кожен знищений російський літак має значення, особливо якщо мовиться про справні машини, які використовують для ударів по Україні.

Особливу увагу варто звертати на російські бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-95. Ці літаки росіяни можуть використовувати як носії ядерної зброї в межах російської ядерної тріади, тому їхнє знищення має для Росії не лише військове, а й величезне фінансове значення.

Авіатор про проблеми російської військової авіації: відео

Геннадій Хазан також нагадав, що у 2022 році спеціально підготовлена група українських військових пройшла близько 600 кілометрів пішки, щоб знищити один російський бомбардувальник. Цей приклад демонструє, наскільки важливими є такі цілі.

Знищення навіть одного бомбардувальника для Росії – еквівалент сотень мільйонів втрачених доларів,

– зазначив він.

Авіатор підкреслив, що знищення російської авіації важливе ще й тому, що йдеться не про старі літаки, які просто стоять на зберіганні та непридатні до польотів.

Це повністю справні літаки, які використовують росіяни для ударів по Україні,

– наголосив він.

За словами Хазана, що менше таких справних літаків залишається у Росії, то складніше противнику підтримувати інтенсивність повітряних ударів по Україні та компенсувати втрати новими машинами.