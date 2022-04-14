Авіаудар на Дніпропетровщині: ракета влучила біля нежитлової будівлі

Росія у четвер, 14 квітня, завдала авіаудару по Дніпропетровщині. Ракета влучила біля нежитлового приміщення. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Будівля – частково зруйнована.

Новину повідомив Микола Лукашук – голова ДОР. Він розповів, що інцидент стався у Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями.

Зауважте Зараз гаряча фаза, – у Міноборони наголосили на загрозі ракетних ударів по всій Україні

Ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих,

– наголосив Лукашук.

Він також заявив, що наразі фахівці з'ясовують, яка це була ракета.

Окрім того, Лукашук наголосив: на Дніпропетровщині немає російських окупантів.

Важливо – Зруйнована Київщина: як окупанти зламали життя людей: дивіться відео