Авіаудар на Дніпропетровщині: ракета влучила біля нежитлової будівлі
14 квітня 2022 , 20:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Миколи Лукашука
Росія у четвер, 14 квітня, завдала авіаудару по Дніпропетровщині. Ракета влучила біля нежитлового приміщення. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Будівля – частково зруйнована.
Новину повідомив Микола Лукашук – голова ДОР. Він розповів, що інцидент стався у Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями.
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Ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих,
– наголосив Лукашук.
Він також заявив, що наразі фахівці з'ясовують, яка це була ракета.
Окрім того, Лукашук наголосив: на Дніпропетровщині немає російських окупантів.
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