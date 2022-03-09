Авіаудар по Пісківці на Київщині знищив 9 будинків: є жертви та поранені
9 березня 2022 , 21:54Читать новость на русском
Джерело:фейсбук поліції Київської області
Вчора, 8 березня, о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Внаслідок удару є вбиті та поранені.
Про це повідомляє поліція Київської області. Жахливими наслідками авіаудару по селищу Пісківка стали одна жертва, двоє поранений та 9 зруйнованих осель.
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Ворог скинув бомби просто на житлові будинки мирного населеного пункту.
Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина, двоє людей поранено, знищено 9 житлових будинків,
– резюмували у поліції.
Російські окупанти нещадно розстрілюють мирне населення України.
Фото знищених будинків у Пісківках:
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