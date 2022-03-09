Авіаудар по лікарні в Маріуполі: опублікували жахливі фото

Росіяни 9 березня завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі. Поранені 17 мирних людей. Показали перші фото з місця подій.

Росіяни повністю знищили пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію. Окупантів не зупинило навіть, що вони гатили туди, де було багато мам з дітьми.

Важливо Пологовий, лікарня, дитяче відділення і терапія знищені, – глава ОВА про руйнування в Маріуполі

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що наразі є 17 постраждалих: персонал лікарні та навіть породіллі. Діти нібито не постраждали. Жертв, на щастя, теж немає. Однак слід розуміти, що це не кінцеві цифри, бо завали тільки розбирають.

Жахливі кадри з лікарні після удару / Фото Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки:

Росіяни навмисно вбивають Маріуполь

Російські орки вже другий тиждень тримають Маріуполь в оточенні. В людей немає ні їжі з водою, ні опалення, ні електрики. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу.

Людей просто розстрілюють, на мирних кидають бомби. Жителі наголошують, що це геноцид міста, який вчиняють російські солдати.

За час блокади окупантами Маріуполя вже загинуло близько 1300 мирних мешканців.



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