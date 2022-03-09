Артудар по пологовому будинку у Маріуполі: МВС перевіряє інформацію

Російські загарбники гатять по цивільних об'єктах у різних містах. У ЗМІ з'явилась інформація, що 9 березня окупанти здійснили артудар по пологовому будинку в Маріуполі.

У МВС України наразі перевіряють цю інформацію. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Зараз ця інформація перевіряється. Наразі я не можу ні спростувати, ні підтвердити цю історію. Не дай Бог, щоб це було правдою. Однак наразі я не можу нічого сказати", – сказав Денисенко.

Про обстріл пологового повідомив ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. За його інформацією, загинуло багато жінок.



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