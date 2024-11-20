Російський літак випадково скинув авіабомбу на школу в Бєлгородській області

Російський літак скинув 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області. Вона пробила дах школи та застрягла у класі на третьому поверсі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ASTRA. Бомба впала на будівлю школи в селі Биківка, що в Бєлгородській області.

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У Бєлгородській області авіабомба пробила дах

Інцидент стався рано вранці 19 листопада. Бомба пробила дах школи й залишилася у класі на третьому поверсі.

Пошкоджень зазнала стіна будівлі, однак обійшлося без жертв, оскільки в момент падіння в приміщенні нікого не було.

Попри інцидент, евакуацію зі школи не проводили. Поліція та співробітники територіальної оборони прибули на місце події, але учням наказали продовжувати заняття дистанційно, без пояснення причин.

Це вже не перший подібний випадок. 15 листопада ще одна авіабомба ФАБ-250 впала неподалік села Білий Колодязь у Шебекінському міському окрузі, проте жертв і руйнувань вдалося уникнути.

У разі позаштатного скидання ці бомби зазвичай не детонують, і їх знищують піротехніки.

Загалом російські військові активно використовують такі кореговані авіабомби для ударів по Донецькій та Харківській областях України.

