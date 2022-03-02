Авіаудар по Житомиру: двоє людей загинули, троє – постраждали
2 березня 2022 , 00:21Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Внаслідок авіаудару росіян по лікарні й житлових будинках у Житомирі загинули щонайменше двоє людей, ще 10 – травмовані.
12 людей, зокрема 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучили 95 рятувальників.
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Нищівний авіаудар
Окупанти 1 березня близько 22:16 завдали цинічного авіаудару по цивільній інфраструктурі. Бобма влучила у лікарню та зачепила 10 житлових будинків, 3 з яких зайнялись.
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