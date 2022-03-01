Австралія надасть Україні 105 мільйонів доларів, щоб боротися з Росією
1 березня 2022 , 04:43Читать новость на русском
Джерело:The Sydney Morning Herald
Країни світу масово надають Україні допомогу, щоб протистояти у війні з Росією. Гроші нашій державі виділить навіть Австралія.
Австралія виділила Україні 105 мільйонів доларів на оборону та гуманітарну підтримку. Про це повідомив прем'єр-міністр Скотт Морісон.
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Кожен день, коли цей опір продовжується й коли ми накладаємо санкції на російський уряд, Росії стає важче досягати своїх цілей в Україні,
– наголосив Морісон.
Яку допомогу надасть Австралія
- 70 мільйонів доларів на летальну та нелетальну зброю. Яку саме наразі не кажуть, щоб Росія не отримала додаткову інформацію;
- 35 мільйонів доларів – на гуманітарну підтримку.
За його словами, наразі в Австралії опрацьовують візи для українців. На добу надходить близько 100 заяв. Їх вважають "головним пріоритетом".
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