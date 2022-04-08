Австралія найшвидше в історії передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster

Австралія вже передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. Посол України Василь Мирошниченко сказав, що це було найшвидше рішення про виділення зброї.

В історії Австралії такого досі не було. Адже про таке озброєння попросив президент 31 березня, а вже наступного дня прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати.

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За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження,

– відзначив посол.

Він особисто став свідком передачі бронетранспортерів Україні. Це зробили в присутності міністра оборони Австралії Пітера Даттона, генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ.

Австралія вже передала необхідні Україні бронетраспортери / Фото зі сторінки Василя Мирошниченка у фейсбуці

Австралія передала 20 таких машин, які коштують 38 мільйонів доларів. Посол назвав цей момент історичним. Він переказав слова очільника українського МЗС про те, що наша дипломатія невпинно працює над забезпеченням військової допомоги для ЗСУ.

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