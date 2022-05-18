Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів та чиновників, в списку – Кива

Австралія ввела нові санкції проти Росії. Цього разу під удар потрапили здебільшого російські пропагандисти та чиновники. Мовиться про 11 осіб та 12 організацій. Цікаво, що у переліку – і екснардеп Верховної Ради Ілля Кива.

Про нові каральні обмеження повідомила міністерка закордонних справ Австралії Моріс Пейн. Вона зазначила, що у перелік потрапили "постачальники російської пропаганди, які намагались узаконити вторгнення Росії в Україну."

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У переліку – політичні діячі, які підтримували вторгнення

У списку також ті російські політичні діячі, які підтримували російську агресію проти України.

Президент Путін атакував свободу слова та інакомислення в Росії, щоб придушити факти про війну проти України та кричущі військові злочини Росії, а також завдати шкоди сприйняттю України та її міжнародних союзників,

– наголосила Пейн.

Канберра також вводить фінансові санкції проти так званих "ферм тролів", які поширюють дезінформацію в інтернеті, багато з цих організацій є пов'язані з російськими спецслужбами.

У списку – і білоруські оборонні підприємства

Під санкції потрапила ПВК "Вагнера". В Австралії наголосили, що це – фактично приватна армія Володимира Путіна.

У списку є й білоруські оборонні підприємства. Зокрема – "Мінотор-Сервіс" та ВАТ "Холдинг радіолокаційних систем". Обидві компанії виробляють складну техніку, яка використовується збройними силами Білорусі.

У переліку – Ілля Кива

Олександр Чупрян – виконувач обов'язків міністра надзвичайних ситуацій Росії;

Сергій Корольов – перший заступник директора ФСБ Росії;

Микола Богдановський – перший заступник начальника генштабу Росії,

Ілля Кива – колишній проросійський депутат українського парламенту.

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У переліку є й "Російський імперський рух", який проводить навчання у воєнізованій формі. Цей рух відомий своїми антисемітськими, анти-ЛГБТІ та антиукраїнськими поглядами.

Коротко про санкції Австралії проти Росії:

Наразі Австралія ввела санкції проти 827 фізичних та 62 юридичних осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Попередні санкції Канберра оприлюднила 4 травня. Тоді мовилось про 70 російських політиків та ще кілька десятків маріонеток з квазіреспублік Донбасу.

На такий крок Австралія пішла після штурму росіянами "Азовсталі".

А у квітні австралійці запровадили санкції проти компаній-гігантів таких, як "Газпром", "КамАЗ" і "Роселектроніка".

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