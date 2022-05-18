Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів та чиновників, в списку – Кива
Джерело:МЗС Австралії
Австралія ввела нові санкції проти Росії. Цього разу під удар потрапили здебільшого російські пропагандисти та чиновники. Мовиться про 11 осіб та 12 організацій. Цікаво, що у переліку – і екснардеп Верховної Ради Ілля Кива.
Про нові каральні обмеження повідомила міністерка закордонних справ Австралії Моріс Пейн. Вона зазначила, що у перелік потрапили "постачальники російської пропаганди, які намагались узаконити вторгнення Росії в Україну."
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У переліку – політичні діячі, які підтримували вторгнення
У списку також ті російські політичні діячі, які підтримували російську агресію проти України.
Президент Путін атакував свободу слова та інакомислення в Росії, щоб придушити факти про війну проти України та кричущі військові злочини Росії, а також завдати шкоди сприйняттю України та її міжнародних союзників,
– наголосила Пейн.
Канберра також вводить фінансові санкції проти так званих "ферм тролів", які поширюють дезінформацію в інтернеті, багато з цих організацій є пов'язані з російськими спецслужбами.Зверніть увагу! Під санкції потрапила ПВК "Вагнера". В Австралії наголосили, що це – фактично приватна армія Володимира Путіна.
У списку – і білоруські оборонні підприємства
У списку є й білоруські оборонні підприємства. Зокрема – "Мінотор-Сервіс" та ВАТ "Холдинг радіолокаційних систем". Обидві компанії виробляють складну техніку, яка використовується збройними силами Білорусі.
У переліку – Ілля Кива
- Олександр Чупрян – виконувач обов'язків міністра надзвичайних ситуацій Росії;
- Сергій Корольов – перший заступник директора ФСБ Росії;
- Микола Богдановський – перший заступник начальника генштабу Росії,
- Ілля Кива – колишній проросійський депутат українського парламенту.
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У переліку є й "Російський імперський рух", який проводить навчання у воєнізованій формі. Цей рух відомий своїми антисемітськими, анти-ЛГБТІ та антиукраїнськими поглядами.
Коротко про санкції Австралії проти Росії:
- Наразі Австралія ввела санкції проти 827 фізичних та 62 юридичних осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
- Попередні санкції Канберра оприлюднила 4 травня. Тоді мовилось про 70 російських політиків та ще кілька десятків маріонеток з квазіреспублік Донбасу.
- На такий крок Австралія пішла після штурму росіянами "Азовсталі".
- А у квітні австралійці запровадили санкції проти компаній-гігантів таких, як "Газпром", "КамАЗ" і "Роселектроніка".
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