Надлюдські зусилля: в Австралії підліток проплив чотири кілометри, щоб врятувати родину
- 13-річний хлопець в Австралії проплив 4 кілометри через бурхливі води, щоб врятувати свою родину, яка опинилася в небезпеці в Індійському океані.
- Рятувальники знайшли 47-річну матір, її 12-річного сина та 8-річну доньку за 14 кілометрів від берега.
На Південно-Західному узбережжі Австралії жінку та її трьох дітей віднесло в Індійський океан під час катання в затоці Географа. 13-річний хлопець проплив чотири кілометри крізь бурхливі води, щоб викликати допомогу та врятувати родину.
Про це йдеться в матеріалі ABC News.
Що сталося в Австралії?
Сім'я відпочивала у Квіндалупі, за 250 кілометрів на південь від Перта: вони каталися на дошках з веслами й каяках, однак сильний вітер збив їхні надувні човни з курсу.
13-річний підліток намагався доплисти назад на каяку, але човен заповнився водою через хвилі. Тоді він вирішив пливти і здолав 4 кілометри.
Командир рятувальної служби Naturaliste Marine Rescue Пол Бресланд сказав, що 47-річну матір, її 12-річного сина та 8-річну доньку врешті-решт знайшли о 20:30. У цей момент вони чіплялися за дошку для веслування після того, як їх віднесло на 14 кілометрів від берега.
Бресланд зазначив, що зусилля 13-річного, який продовжував пливти до берега, були "надлюдськими".
Він проплив перші дві, як він думає, години в рятувальному жилеті. Але хоробрий хлопець подумав, що з жилетом він не допливе, тому він кинув його, і наступні дві години проплив без нього,
– пояснив Пол Бресланд.
Після того як підліток дістався берега і подав сигнал тривоги, була розгорнута багатопрофільна пошуково-рятувальна операція за участю водної поліції Західної Австралії, місцевих добровольців морської рятувальної служби та вертольота рятувальної служби Західної Австралії.
Під час катастрофи в Іспанії врятувалася 6-річна дівчинка
В Іспанії 18 січня внаслідок аварії двох швидкісних поїздів у муніципалітеті Адамус загинуло кілька десятків людей. Однак деяких людей вдалося врятувати, зокрема 6-річну дівчинку.
За даними ЗМІ, дівчинка поверталася додому із сім'єю після перегляду мюзиклу "Король Лев" у Мадриді: дитина отримала лише незначне поранення голови.
Вона сама йшла вздовж колій після того, як її батьки, брат та двоюрідний брат загинули у швидкісній аварії.