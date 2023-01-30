В Австралії загубили капсулу з радіоактивним цезієм на площі завбільшки з Британію

У частині штатів Західної Австралії оголосили про радіоактивну небезпеку. Все через те, що компанія Rio Tinto Ltd втратила крихітну капсулу з радіоактивним цезієм.

У компанії одразу ж попросили вибачення і припустили, що капсула могла випасти з вантажівки.

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Тепер небезпечну капсулу шукають на території завбільшки з Британію, тобто понад 240 тисяч квадратних кілометрів.

Для порівняння – площа Києва складає лише 839 квадратних кілометрів. Можна лише уявити, наскільки важкими будуть пошуки.

Зараз тривають надскладні обшуки траси руху вантажівки довжиною понад 1100 кілометрів від Півночі Ньюмена і до сховища в північно-східному передмісті Перта.



Приблизний маршрут вантажівки / Фото с Google Maps

Пропажу виявили не одразу

Незрозуміло, як давно зникла капсула, але вона є частиною датчика, який використовується для вимірювання щільності подачі залізної руди. Коли цей датчик розпакували для перевірки 25 січня, він виявився зламаним, з відсутністю одного з чотирьох кріпильних болтів і гвинтів.

Місцева влада підозрює, що ослаблення гвинтів і болта спричинила вібрація від руху вантажівки, а радіоактивна капсула з датчика випала з упаковки, а потім із щілини у вантажівці.

Наскільки небезпечною є капсула з цезієм

Срібна капсула діаметром 6 міліметрів і довжиною 8 міліметрів містить цезій-137, який випромінює 10 рентгенівських променів на годину.

Влада рекомендує людям триматися на відстані принаймні п'яти метрів, оскільки опромінення може спричинити радіаційні опіки або променеву хворобу, хоча вони додають, що ризик для суспільства в цілому відносно низький.

Вплив невеликих кількостей металу схоже на "отримання 10 рентгенівських променів за годину, для порівняння, за кількістю – це випромінювання, яке можна отримати за рік, просто прогулюючись навколо".

Раніше на території початкової школи у передмісті Сент-Луїса, що у США, несподівано виявили неприйнятний рівень радіоактивного забруднення. У доповіді зазначається, що радіоактивне забруднення, виявлене у початковій школі, мало високий рівень торію-230, який "випромінює дуже шкідливе альфа-випромінювання". Інші радіоактивні ізотопи, такі як свинець-210, були виявлені у концентрації, яка у 22 рази перевищувала очікуваний радіаційний фон, що є абсолютно неприйнятним.