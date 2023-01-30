В Австралії загубили капсулу з радіоактивним цезієм на площі завбільшки з Британію
Джерело:Sky News
У частині штатів Західної Австралії оголосили про радіоактивну небезпеку. Все через те, що компанія Rio Tinto Ltd втратила крихітну капсулу з радіоактивним цезієм.
У компанії одразу ж попросили вибачення і припустили, що капсула могла випасти з вантажівки.
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Тепер небезпечну капсулу шукають на території завбільшки з Британію, тобто понад 240 тисяч квадратних кілометрів.Довідка. Для порівняння – площа Києва складає лише 839 квадратних кілометрів. Можна лише уявити, наскільки важкими будуть пошуки.
Зараз тривають надскладні обшуки траси руху вантажівки довжиною понад 1100 кілометрів від Півночі Ньюмена і до сховища в північно-східному передмісті Перта.
Приблизний маршрут вантажівки / Фото с Google Maps
Пропажу виявили не одразу
Незрозуміло, як давно зникла капсула, але вона є частиною датчика, який використовується для вимірювання щільності подачі залізної руди. Коли цей датчик розпакували для перевірки 25 січня, він виявився зламаним, з відсутністю одного з чотирьох кріпильних болтів і гвинтів.
Місцева влада підозрює, що ослаблення гвинтів і болта спричинила вібрація від руху вантажівки, а радіоактивна капсула з датчика випала з упаковки, а потім із щілини у вантажівці.
Наскільки небезпечною є капсула з цезієм
- Срібна капсула діаметром 6 міліметрів і довжиною 8 міліметрів містить цезій-137, який випромінює 10 рентгенівських променів на годину.
- Влада рекомендує людям триматися на відстані принаймні п'яти метрів, оскільки опромінення може спричинити радіаційні опіки або променеву хворобу, хоча вони додають, що ризик для суспільства в цілому відносно низький.
Вплив невеликих кількостей металу схоже на "отримання 10 рентгенівських променів за годину, для порівняння, за кількістю – це випромінювання, яке можна отримати за рік, просто прогулюючись навколо".
Раніше на території початкової школи у передмісті Сент-Луїса, що у США, несподівано виявили неприйнятний рівень радіоактивного забруднення. У доповіді зазначається, що радіоактивне забруднення, виявлене у початковій школі, мало високий рівень торію-230, який "випромінює дуже шкідливе альфа-випромінювання". Інші радіоактивні ізотопи, такі як свинець-210, були виявлені у концентрації, яка у 22 рази перевищувала очікуваний радіаційний фон, що є абсолютно неприйнятним.