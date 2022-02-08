Австрія надасть Україні 2,5 мільйона євро: гроші підуть на Донбас

В Австрії заявили, що виділять Україні 2,5 мільйона євро гуманітарної негайної допомоги. Ці гроші, зокрема, підуть на потреби неурядових організацій на Донбасі.

Відповідну заяву міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє 24 канал, зробив під час пресконференції на Луганщині.

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Австрія надасть Україні грошову допомогу

Шалленберг розповів, що австрійський уряд надав українській стороні вже понад 14 мільйонів євро допомоги. Однак на цьому там не планують зупинятися.

Я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 мільйона євро гуманітарної негайної допомоги,

– зазначив міністр.

Він уточнив, що ці гроші спрямують на потреби Міжнародного Комітету Червоного Хреста і неурядових організацій, які працюють на Донбасі.

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В Україні зі спільним візитом перебувають очільники міністерств закордонних справ Австрії – Александр Шалленберг, Чехії – Ян Ліпавський, Словаччини – Іван Корчок.

Глави закордонних відомств прибули на українську землю 7 лютого та залишаться на ній до 9 лютого.

Вони відвідали прифронтову зону. Там міністри зустрілися з українськими військовими. Їм з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

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