Австрія підтримує санкції проти Росії після звірств у Бучі, але не накладе ембарго на паливо

В Австрії не планують накладати негайне ембарго на російські газ та нафту. Влада зазначила, що їхня країна може постраждати від цих санкцій.

Міністр фінансів Магнус Бруннер заявив, що санкції потрібні лише коли вони не впливають на вас більше, ніж на об'єкт спрямування. Він зазначив, що Австрія, як і Німеччина, залежні від російського газу і прагнуть поступово відмовлятися.

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"Але було б нереально сказати, що ми могли б відмовитись відразу", – наголосив Бруннер.

Міністр вважає, що наразі слід розширити список підсанкційних осіб та організацій.

Чому ембарго не підтримують

Не підтримує ембарго на енергоносії й міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг. Водночас заявив, що шокований новинами з Київщини.

Ми вже дуже старанно працюємо над ще одним пакетом санкцій, який, ймовірно, ухвалять цього тижня. Крім газового ембарго, є достатньо інших варіантів, де можемо закрутити санкційний гвинт,

– сказав Шалленберг.

Міністерка довкілля та енергетики Леонор Гевесслер вважає, що Австрія непропорційно сильно залежить від постачання природного газу з Росії. Мовиться про 80% ресурсу, який постачає країна-терорист.

Зауважте – чи взагалі можливе ембарго для Росії: дивіться відео