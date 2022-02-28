Австрія поставить Україні каски, захисні жилети для рятувальників та пальне

Карл Негаммер заявив, що Австрія надасть військову допомогу для України. Передадуть каски, захисні жилети для рятувальників і пальне.

Канцлер зазначив, що відповідне рішення схвалили на засідання федерального уряду держави.

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Австрія надасть гуманітарну допомогу для України. Серед іншого, ми постачаємо каски та захисні жилети для аварійно-рятувальних служб, а також пальне,

– зазначив він.

Карл Негаммер наголосив, що постачанню газу для Австрії наразі нічого не загрожує. За його словами, у середньостроковій перспективі країна зробить все, щоб зменшити залежність від імпорту російського газу.