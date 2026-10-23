Австрія висилає чотирьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві

Австрія ухвалила рішення вислати чотирьох російських дипломатів через підозри у шпигунській діяльності. Трьох із них ідентифікували у секретному списку спецслужб, а четвертий працював при ОБСЄ.

Про рішення австрійської влади повідомляє Profil. Міністр закордонних справ Беате Майнль-Райзингер вирішила діяти рішуче після того, як австрійські служби провели перевірку щодо осіб із секретного переліку.

Як викрили ймовірних агентів Кремля

Ще у середині серпня Міністерство оборони Австрії надіслало електронний лист співробітникам Федеральних збройних сил із попередженням про небезпеку контактів із ймовірними агентами Кремля. До звернення додали секретний список із 21 ім'ям та фотографіями осіб, які привернули увагу австрійських спецслужб.

Початково ця інформація походила з витоку даних, який опублікували росЗМІ. Проведені австрійськими органами перевірки підтвердили підозри щодо кількох осіб із цього списку.

У результаті країну вимушено залишать троє фігурантів зазначеного переліку. Четвертий російський дипломат, який підлягає висланню, був акредитований при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як пише видання, для Москви Відень – це значно більше, ніж просто чергове дипломатичне представництво. Австрійська столиця є одним із найважливіших осередків міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК. Перехоплення комунікацій із цієї локації дозволяє отримувати інформацію, що виходить далеко за межі Австрії.

Нагадаємо, що навесні країна уже вислала трьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві, пов'язані з використанням супутникових антен для перехоплення зв'язку.