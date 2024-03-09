Рідкісну рибу – на пательню: в Австрії розгорівся скандал через кулінарну програму

Австрійський телеканал ORF втратив у скандал через приготування в одній з передач страви з рідкісної риби, занесеної до Червоної книги. Мовнику довелося просити вибачення перед глядачами.

Зазначається, що використання рідкісної риби для страви було випадковим. Шеф-кухар планував приготувати зовсім інший вид, який не перебуває під загрозою зникнення.

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Скандал навколо шоу

В ефірі кулінарної програми "Смачна кулінарія" ресторатор Роланд Лукеш готував рибні котлети з маринованою картоплею у вершках. Кухар використав для страви Frauennerfling, тобто дунайську плітку. В Австрії цей вид вважається рідкісним та занесений до Червоної книги.

Вже наступного дня державна рибальська асоціація звернулась до телеканалу ORF із вимогою пояснити ситуацію, адже цей вид плітки перебуває під охороною вже 20 років. А на рибалку, який займався виловом плітки, колеги подали скаргу на порушення закону.

Виявилося, що причиною скандалу стала помилка – як зазначив шеф-кухар, рибалка переплутав та приніс іншу рибу. Для страви був необхідний в'язь, а не плітка.

Я попросив відомого рибалку привезти білу рибу, тому що це традиційна страва з білої риби. Він помилився і приніс мені Frauennerfling замість Nerfling. Це була наша провина,

– зазначив Роланд Лукеш.

Він додав, що ніколи не стикався з чимось подібним і шокований ситуацією. Як запобіжний захід Лукеш навіть вилучив з меню рибні котлети, які зазвичай готуються з сома або коропа.

Риба вдарила ведучого