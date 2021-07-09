В австрійських Альпах потяг зі школярами зійшов з рейок: 17 постраждалих
9 липня 2021 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:AP
На території австрійських Альп 9 липня з рейок зійшов потяг, який перевозив школярів. Внаслідок інциденту постраждали 17 людей.
На щастя, постраждалі отримали легкі травми. Загалом у потягу перебували 54 учні.
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Деталі інциденту
- Аварія сталася стався близько 07:00 на залізниці в долині річки Мур на Сході Австрії.
- Фактично біля самої колії протікає річка. Туди й впав один з трьох вагонів потяга.
- За словами очільника місцевих служб порятунку Антона Шільхера, усіх пасажирів потягу вдалося врятувати дуже швидко.
- Причини інциденту наразі не називають.
- Рятувальники припускають, що колія могла отримати пошкодження під час шторму.
- Окрім того, розглядають варіант: на ній могла опинитися якась перешкода, наприклад гілка.
Потяг зійшов з рейок: останні новини
- У Єгипті у квітні 2021 зійшов з рейок потяг. Інцидент стався у провінції Кальюбія. Жертвами стали 8 людей. Окрім того, постраждали понад 100 людей.
- У лютому в Україні на Дніпропетровщині з рейок зійшли 8 вантажних вагонів. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.