На Тернопільщині перевіряють факт наїзду автівки ТЦК на велосипедиста: чоловік у важкому стані

На Тернопільщині поліція перевіряє причетність працівника ТЦК до наїзду на велосипедиста. Очевидці кажуть, що за ним гналася автівка з людьми у військовій формі.

ДТП трапилася у четвер, 17 жовтня, приблизно о 17:00 між селами Скоморохи Великоберезовицької громади і Остальці Теребовлянського району. Як повідомляє видання "20 хвилин", травмованого велосипедиста госпіталізували до лікарні.

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Що відомо про ДТП за участю ТЦК та велосипедиста

Про ДТП виданню повідомили місцеві жителі вранці 19 жовтня.

Постраждалим виявився лікар. Кажуть, що автівка ТЦК нібито їхала за ним. За словами очевидців, згодом люди у військовій формі наздогнали велосипедиста та переїхали йому таз.

На місці працювала поліція та лікарі. Потерпілого забрали до лікарні, де вночі зробили операцію.

У лікарні додали, що у потерпілого велосипедиста множинні переломи кісток тазу. Його стан важкий, але стабільний. Станом на 19 жовтня його перевели до травматологічного відділення.

Що кажуть у поліції та ТЦК про ДТП

У поліції розповіли, що справою займається ДБР.

Наразі перевіряється факт ймовірного наїзду на велосипедиста. Призначено експертизи, встановлюються усі обставини,

– додали поліцейські.

У пресслужбі Тернопільського ТЦК та СП повідомили, що там проводять службове розслідування. На цей час ймовірних винуватців відсторонили від виконання службових обов'язків.

"За участю одного з військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, громадянин Г. отримав тілесні ушкодження. Рішенням керівництва учасник ДТП, на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов'язків. Подія зареєстрована в ЄРДР, ведуться слідчі дії. Потерпілий Г. перебуває під постійним наглядом досвідчених лікарів, його життю та здоров'ю нічого не загрожує", – написали у ТЦК.