Автівки з надписом "Діти" були простріляні наскрізь: моторошні деталі евакуації з Ірпеня

Російські окупанти гатили по цивільних об'єктах в Ірпені у час, коли людей намагалися звідти евакуювати. Орки не шкодували навіть дітей – прострілювали автобуси наскрізь.

Про це розповів в ефірі 24 каналу вчений Антон Сененко. Він зараз займається волонтерством та разом з іншими допомагав мешканцям Ірпеня евакуюватися.

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"Ми колоною йшли в Ірпінь і вже бачили простріляні наскрізь автівки з написом "Діти". Ми бачили автівки, які на 2 – 3 колесах намагались дотягнути до наших позицій", – розповів Сененко.

Він наголосив, що в українців немає інших варіантів, окрім перемоги.

Це як відома цитата, вони просто хочуть бачити нас мертвими, це не залишає компромісів, інших варіантів немає,

– сказав вчений.

Сененко: Собача сутність росіян

Він також зауважив, що вулиці були охоплені полум'ям. Багатоповерхівки горіли.

"Я не знаю навіщо вони це роблять. Можливо, вони переживають, що в кожному вікні їх чекає по Javelin? Там не було жодних військових, авіабомби просто падали у цивільні квартали, я не можу цього пояснити, окрім як собачою сутністю росіян", – підсумував Сененко.

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