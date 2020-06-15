Авто ледь не протаранило дитячий майданчик у Одесі: у водія стався інсульт, багато потерпілих
В Одесі на вулиці Академіка Корольова сталася ДТП з потерпілими. Тут автомобіль Toyota спершу вилетів з дороги на тротуар. А опісля ще й зніс огородження поряд із дитячим майданчиком. У результаті постраждали щонайменше дві людини, зокрема вагітна жінка
Деталі ДТП на Корольова в Одесі
Інцидент трапився увечері 15 червня прямо перед супермаркетом "Точка". Поряд із входом у заклад розміщується невеликий дитячий майданчик. Про це пише місцеве видання "Думская".
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У патрульній поліції розповіли, що внаслідок ДТП постраждали двоє пішоходів.
Крім того, у водія машини перед зіткненням стався інсульт, його доправили до лікарні. Він – у реанімації. Очевидці кажуть, що чоловік помер.
Крім того, постраждав ще пасажир Chevrolet. Імовірно, це авто було припаркований поряд. Пасажир – також у лікарні.
На місці працює поліція.
Місце ДТП із потерпілими на Корольова в Одесі (Фото: "Думская")
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