В Одесі на вулиці Академіка Корольова сталася ДТП з потерпілими. Тут автомобіль Toyota спершу вилетів з дороги на тротуар. А опісля ще й зніс огородження поряд із дитячим майданчиком. У результаті постраждали щонайменше дві людини, зокрема вагітна жінка

Деталі ДТП на Корольова в Одесі

Інцидент трапився увечері 15 червня прямо перед супермаркетом "Точка". Поряд із входом у заклад розміщується невеликий дитячий майданчик. Про це пише місцеве видання "Думская".

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У патрульній поліції розповіли, що внаслідок ДТП постраждали двоє пішоходів.

Крім того, у водія машини перед зіткненням стався інсульт, його доправили до лікарні. Він – у реанімації. Очевидці кажуть, що чоловік помер.

Крім того, постраждав ще пасажир Chevrolet. Імовірно, це авто було припаркований поряд. Пасажир – також у лікарні.

На місці працює поліція.

Місце ДТП із потерпілими на Корольова в Одесі (Фото: "Думская")

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