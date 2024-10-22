У Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ, – ЗМІ
22 жовтня 2024, 19:42Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
У Краматорську замінували автівку начальника бойової підготовки ЗСУ. Постраждалого від вибуху чоловіка доправили до лікарні у важкому стані.
Стало відомо, що у Краматорську могли підірвати авто начальника бойової підготовки ЗСУ. Про подію з власних джерел повідомляє РБК-Україна.
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Що відомо про напад
Вибух стався сьогодні, 22 жовтня, близько 09:30. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій був закладений під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML.
Вибух стався в момент, коли автомобіль почав рух. Водія у важкому стані оперативно госпіталізували.
Підірване авто постраждалого, вид ззаду / Фото РБК-Україна