Білорусь не відповіла на ноту української сторони через інцидент з послом України в Білорусі. Авто Ігоря Кизима обшукали білоруські прикордонники 10 вересня – всупереч міжнародним нормам.

Україна вимагала дати оцінку діям прикордонників

Таким чином, офіційний Київ залишив за собою право діяти на основі взаємності. Про це повідомило МЗС України у відповіді на запит "Радіо Свободи".

Детально Посол України в Білорусі пригрозив дипломатичною війною за огляд авто: що кажуть прикордонники

Українська сторона направила ноту в МЗС Білорусі з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки що відповіді не отримано,

– сказали в МЗС України.

Що відомо про інцидент з українським послом

10 вересня Ігор Кизим повертався до Мінська з Києва – після консультацій в МЗС України.

Спочатку до Кизима звернувся білоруський прикордонник і пояснив, що на нього покладена функція прикордонного контролю, в тому числі огляд автомобіля.

У відповідь український посол роз'яснив йому положення Віденської конвенції.

Згідно з документом огляд особистого багажу дипломатів під час перетину кордону заборонений, якщо на це немає вагомих причин.

Прикордонник запевнив, що особисті речі оглядати не будуть і запропонував лише відкрити багажник автомобіля.

Посол погодився на це, але обурився і назвав це недружнім актом.

Україна направила в МЗС Білорусі ноту щодо інциденту.

Дивіться відео обшуку автомобіля Ігоря Кизима: