Авто посла обшукали, ноту проігнорували: Білорусь не відповіла на скаргу України
Білорусь не відповіла на ноту української сторони через інцидент з послом України в Білорусі. Авто Ігоря Кизима обшукали білоруські прикордонники 10 вересня – всупереч міжнародним нормам.
Україна вимагала дати оцінку діям прикордонників
Таким чином, офіційний Київ залишив за собою право діяти на основі взаємності. Про це повідомило МЗС України у відповіді на запит "Радіо Свободи".
Детально Посол України в Білорусі пригрозив дипломатичною війною за огляд авто: що кажуть прикордонники
Українська сторона направила ноту в МЗС Білорусі з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки що відповіді не отримано,
– сказали в МЗС України.
Що відомо про інцидент з українським послом
- 10 вересня Ігор Кизим повертався до Мінська з Києва – після консультацій в МЗС України.
- Спочатку до Кизима звернувся білоруський прикордонник і пояснив, що на нього покладена функція прикордонного контролю, в тому числі огляд автомобіля.
- У відповідь український посол роз'яснив йому положення Віденської конвенції.
- Згідно з документом огляд особистого багажу дипломатів під час перетину кордону заборонений, якщо на це немає вагомих причин.
- Прикордонник запевнив, що особисті речі оглядати не будуть і запропонував лише відкрити багажник автомобіля.
- Посол погодився на це, але обурився і назвав це недружнім актом.
- Україна направила в МЗС Білорусі ноту щодо інциденту.
Дивіться відео обшуку автомобіля Ігоря Кизима: