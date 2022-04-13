Авто потонуло разом із людьми: на Черкащині сталась жахлива ДТП
Джерело:пресслужба Нацполіції
У Черкаській області відбулась жахлива дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль з'їхав з дороги у водойму.
Інцидент відбувся 12 квітня у селі Кочубіївка, на Уманщині. Деталі розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
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Загинула водійка і 60-річний пасажир
За її словами, 29-річна водійка не змогла впоратися із керуванням. Тому ZAZ-11055 злетів у водойму.
Зауважимо, що у транспорті перебував 60-річний пасажир. Він та водійка загинули.
ZAZ-11055 злетів у водойму / Фото пресслужби Нацполіції
Внаслідок ДТП загинули 2 людини / Пресслужба Нацполіції
Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Відомості вже внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 286-ю статтею 2-ї частини Кримінального кодексу.
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