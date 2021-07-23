Про трагедію повідомили ввечері 22 липня. Вона трапилася поряд із селом Новосільське в Ізмаїльському районі.

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Вантажівка зіткнулася аварія Одеса – Рені
Вантажівка, яка потрапила в ДТП / Фото Нацполіції

Виїхав на зустрічну

  • В аварії загинув водій Renault, якому було 54 роки.
  • Він був мешканцем цього району.
  • Також госпіталізували у важкому стані пасажира легковика.
  • Ймовірно, аварія трапилася, коли легковик виїхав на зустрічну смугу.
  • На фото видно, що у фури лише трішки деформована частина кузова.
  • Натомість легковик сильно зім'явся.
  • Слід зазначити, що він відлетів на узбіччя.

Вантажівка зіткнулася аварія Одеса – Рені
Рятувальники на місці аварії / Колаж телеграму "Ху***ая Одесса"