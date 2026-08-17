Авто влетіло у ресторан: в поліції показали момент ДТП у Києві та розповіли деталі

У понеділок, 17 серпня, у Голосіївському районі Києва сталась ДТП. Внаслідок зіткнення двох позашляховиків один з них вилетів на літню терасу ресторану.

До лікарні з травмами доправили водія-правопорушника. Про це повідомила поліція Києва.

Які деталі та наслідки ДТП у столиці?

За даними поліції, аварія сталась близько 11:30. На вулицю Велику Васильківську з другорядної дороги виїжджав позашляховик BMW X3 під керуванням 36-річного чоловіка. Він не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч".

Унаслідок цього авто зіткнулось з BMW X7, керманичем якого був 31-річний чоловік. Після удару правопорушник втратив керування, врізався у літню терасу ресторану та перекинувся.

Момент ДТП у Києві: дивіться відео

Серед відвідувачів та перехожих потерпілих немає. Травмувався сам водій – його у задовільному стані госпіталізували,

– уточнили поліцейські.

Постраждалого водія перевірять на стан сп'яніння. Водночас зазначається, що водій BMW X7 був тверезий.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії. Триває перевірка, за результатами якої події нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Наслідки зіткнення двох авто у Києві / Фото Нацполіції

Нагадаємо, у селищі Квасилів на Рівненщині сталась смертельна ДТП: потяг зіткнувся з маршруткою на залізничному переїзді. Унаслідок аварії четверо людей загинули та 13 постраждали.