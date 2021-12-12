Переломи кісток черепа та гомілок: в якому стані постраждалі у ДТП в Луцьку

У Луцьку автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу на зелене світло. Внаслідок ДТП травм різного ступеня важкості зазнали декілька осіб.

Медики, які приїхали на місце події, оперативно доправили двох постраждалих до міської клінічної лікарні. Ще одну жінку, що перебувала у важкому стані, – до обласної клінічної лікарні.

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Жінка без свідомості у реанімації

Головний лікар Волинської обласної лікарні Олександр Дудар повідомив, що 39-річну потерпілу госпіталізували з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок. Вона наразі без свідомості у реанімації.

Своєю чергою заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що до них по допомогу звернулися троє людей. Після огляду всіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.

ДТП у Луцьку: що відомо

У Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. Згідно з попередньою інформацією, за кермом сидів неповнолітній.

Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Водночас постраждали в моторошній аварії щонайменше 4 місцевих жителів.

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