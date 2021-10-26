Авто збило візочок з однорічною дитиною у Рівному: хлопчик в реанімації

У Рівному під колеса автомобіля потрапив візок з малолітньою дитиною. Однорічного хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення.

Інцидент трапився 25 жовтня приблизно о 16:00 на вулиці Вербовій. За даними правоохоронців, водій авто був тверезим.

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Як трапилася ДТП

Водієм автомобіля Opel Omega виявився 23-річний мешканець Рівного. На місці інциденту поліцейські з'ясували, що здійснюючи маневр на повороті з головної дороги на другорядну, він наїхав на дитячий візок, з яким 24-річна мама переходила проїзну частину.

Внаслідок ДТП візок перекинувся. Однак хлопчик не випав, адже був пристебнутим.



Авто збило коляску з однорічною дитиною / Фото Нацполіції



ДТП трапилась під час маневру водія на повороті / Фото Нацполіції

Що відомо про стан дитини

Лікарі діагностували у хлопчика закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі він перебуває у лікарні та проходить додаткове обстеження.

Слідчі вже почали досудове розслідування у справі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

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