Автобус згорів за 2 − 3 хвилини: подробиці ДТП в Болгарії, в якій загинули 45 осіб

Автобус, який вночі 23 листопада потрапив у ДТП у Болгарії, міг спалахнути через зіткнення з дорожнім знаком. Трагедія забрала життя понад 40 людей.

Як розповів секретар Ради безпеки Пернікського району Васько Піргов, автобус рухався дуже швидко.

Важливо Автобус спалахнув: у страшній ДТП в Болгарії загинули 45 людей, серед них​ – 12 дітей

Водій перевищив швидкість

Попередньо вдалося встановити, що швидкість руху автобусу складала приблизно 100 кілометрів на годину. За словами Піргова, водій автобуса, ймовірно, перевищив швидкість та наїхав на дорожній знак правим переднім колесом.

При терті металу перед автобусом утворилися іскри, внаслідок чого сталася пожежа. Він зазначив, що автобус міг згоріти за 2 – 3 хвилини.

Що відомо про ДТП у Болгарії

Страшна трагедія сталася у Болгарії на трасі Софія – Благоєвград. Автобус з туристами, який нещодавно перетнув кордон країни, потратив у ДТП, після чого загорівся. Напередодні ввечері автобус в'їхав у Болгарію через прикордонний пункт пропуску "Капітан Андрєєво".

За інформацією ЗМІ, загалом в автобусі разом із водієм перебувало 52 людини, 45 з них загинули (за іншими даними – 53 людини й 46 загиблих). Серед жертв – 12 неповнолітніх. Врятувати вдалося 2 жінок та 5 чоловіків. Їх терміново госпіталізували у тяжкому стані.

У МЗС України зазначили, що українців серед постраждалих немає.

Наразі слідчі Болгарії розглядають 2 версії моторошної ДТП зі згорілим автобусом. Аварія могла статись через технічну несправність або ж людську помилку.