Автобуси та приватні авто з Бердянська та Мелітополя вже у Запоріжжі

Автобуси та приватні автомобілі вже прибули в Запоріжжя. Відомо, що вони вирушили з Бердянська та Мелітополя.

Відповідні евакуаційні рейси орієнтовно о 00:35 2 квітня благополучно доїхали до міста. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Люди щасливо евакуювались в Запоріжжя

Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя дісталися Запоріжжя,

– написав Тимошенко.

Попередньо відомо, що Бердянськ та Мелітополь перебувають під тимчасовою окупацією російських військ. Натомість Запоріжжя повністю контролює українська влада.

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Зокрема напередодні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про 9 гумкоридорів. З них – з Бердянська та Мелітополя.

До речі, Маріупольська міська рада заявила, що евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться о 7 ранку 2 квітня. Люди сідатимуть в астобуси на "Луначарському кільці". Відправлятиуться автобуси по мірі заповнення.