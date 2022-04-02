Автобуси та приватні авто з Бердянська та Мелітополя вже у Запоріжжі
Джерело:Кирило Тимошенко
Автобуси та приватні автомобілі вже прибули в Запоріжжя. Відомо, що вони вирушили з Бердянська та Мелітополя.
Відповідні евакуаційні рейси орієнтовно о 00:35 2 квітня благополучно доїхали до міста. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Люди щасливо евакуювались в Запоріжжя
Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя дісталися Запоріжжя,
– написав Тимошенко.
Попередньо відомо, що Бердянськ та Мелітополь перебувають під тимчасовою окупацією російських військ. Натомість Запоріжжя повністю контролює українська влада.
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Зокрема напередодні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про 9 гумкоридорів. З них – з Бердянська та Мелітополя.
До речі, Маріупольська міська рада заявила, що евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться о 7 ранку 2 квітня. Люди сідатимуть в астобуси на "Луначарському кільці". Відправлятиуться автобуси по мірі заповнення.