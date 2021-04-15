У Дніпрі на перехресті вулиць Павлова та Академіка Белелюбського 15 квітня вантажівка з краном наїхала на літню жінку. Вона переходила дорогу неподалік від пішохідного переходу. Потерпілу забрала швидка допомога. У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент інциденту.

Про це повідомили в поліції Дніпра у коментарі 24 каналу. Це трапилося приблизно о 12 годині.

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Потерпіла вижила та її госпіталізували з травмою руки. На відео з місця видно, що жінка почала переходити дорогу не на пішохідному переході. Однак у поліції зазначили, що це було поряд із ним.



Потерпілу завантажують до карети швидкої / Фото "Дніпро оперативне"

Ймовірно, пенсіонерка зайшла у сліпу зону вантажівки з краном. Тому водій її не помітив і почав їхати. Жінка впала та потрапила під переднє колесо, ймовірно, її також зачепило і заднє.

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Зверніть увагу! На Львівщині 6 квітня водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив 60-річного пішохода. Внаслідок зіткнення чоловік отримав важкі травми й помер на місці аварії. Водій не помітив чоловіка на нічній трасі.