Автомат і два ріжки: росіяни кидають на передову непідготовлених, яких ЗСУ "косять" пачками

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай дав інтерв'ю. У ньому він розповів, як російських солдатів кидають на передову та що на них чекає, якщо вони захочуть відступити.

У розмові Сергій Гайдай він зазначив, що на Луганщині зараз воюють як російські найманці, так і "ЛНРівці". Мовляв, окупанти обіцяють представникам псевдореспублік дотиснути територію, а потім вони вже собі тут самі керуватимуть.

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Тим часом військових кидають на вірну смерть

Проти українських бійців зараз воюють місцеві. Сергій Гайдай зазначив, що за їхньою спиною стоять вже або чеченці, або росіяни, а в сам бій відправляють свіжо мобілізованих чоловіків.

У них автомат і два ріжки, і наші їх реально "косять" пачками – по 40 – 50 людей за атаку. Було таке, що за ніч 150 – 180 гинули, вони не вміють воювати,

– наголосив він.

Глава Луганщини додав, що у місцевих, які воюють проти українців, зараз мотивація одна – страх. Їх погрожують розстріляти, якщо вони відмовляться іти в бій.

Він зазначив, що історії про те, що в "ЛНР" ловлять на вулиці та відправляють на фронт – правда. Інакше складно пояснити, чому у протистояннях з українськими бійцями хлопці та чоловіки буквально гинуть десятками.

Бог знає, для чого їх відправляють. Глянути, де вогневі позиції? Так, безпілотники є для цього,

– підкреслив він.

Так, на днях, вдалося спіймати якогось офісного співробітника. То по ньому видно, що він автомат узагалі вперше бачить. І він був просто вимушений іти вперед, адже на нього очікувала вірна смерть, якщо він відмовиться виконувати злочинний наказ.

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