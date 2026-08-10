У Львові на зупинці громадського транспорту знайшли сумку з автоматом Калашнікова

У неділю, 9 серпня, у Львові на вулиці Науковій перехожі знайшли сумку. У ній лежав заряджений автомат Калашнікова.

На місце прибули правоохоронці. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Що відомо про інцидент?

Місцеві жителі побачили залишену без нагляду сумку на зупинці громадського транспорту. На місце приїхали патрульні та слідчо-оперативна група, які перевірили її вміст.

Під час огляду сумки попередньо виявлено предмет, схожий на автомат Калашнікова зі складним прикладом, чотири споряджені магазини, а також паперовий запис із можливими даними військовослужбовця,

– заявили правоохоронці.

Всі виявлені предмети відправили на експертизу. Поліція встановлює походження зброї та шукає власника сумки.

Раніше, 8 серпня, на Буковині правоохоронці затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських. Він 11 днів переховувався у лісі.