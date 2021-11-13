Автомат чи механіка: у посвідченні водія вказуватимуть, з якою коробкою передач складали іспит

В Україні у посвідченнях водія з грудня з'явиться нова відмітка у вигляді коду "78". Стосуватиметься вона керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

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У МВС зазначили, що "з 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на автомобіль з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою,

– додали у відомстві.

Варто зазначити, що у посвідченнях вже змінилися позначки, які вказують на обмеження керування транспортом.

Раніше вони були у формі піктограм, тепер – кодів.

Їх вже протягом тривалого часу використовують в ЄС.

В Україні водії можуть готуватися до складання іспитів на водіння авто онлайн.

Текст публікації Головного сервісного центру МВС:

Ми всі мріємо жити в європейській країні, де поважають інститут права, підтримують реалізацію громадян, а державні органи працюють на покращення життя кожного без винятків.

Сервісні Центри МВС розвиваються та залучають до своєї роботи лише найкращий західний досвід. Тому українське посвідчення водія ще більше адаптоване до документів ЄС.

Наразі замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському.

А ще, успішно складений теоретичний іспит у сервісному центрі МВС чинний не 3 місяці, а 2 роки.

Також з 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78". З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою.

Переймати успішні кейси у західних колег – це наше.

Бажання втілювати найкращі з них в українських реаліях – тим паче.

Українці заслуговують найкращого!