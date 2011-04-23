Автоматизація та інновації в складні часи: як АППАУ формує майбутнє Індустрії 4․0

Попри повномасштабне вторгнення, Україна зміцнює свої позиції як одна з провідних технологічних держав Центрально-Східної Європи. Минулого року АППАУ – Асоціація підприємств промислової автоматизації України – разом з двома іншими українськими кластерними організаціями була нагороджена престижним знаком якості European Cluster Excellence Initiative Bronze Label. Це визнання досконалості кластерного менеджменту, що відбулося в межах ініціативи EU4Digital, яка сприяє цифровій трансформації в країнах Східного партнерства та розвитку інноваційних екосистем. Відзнака є важливим індикатором ефективності та організаційного розвитку кластерів, що відповідають європейським стандартам управління, демонструють високий рівень співпраці між учасниками та мають стратегічний потенціал для подальшого розширення.

Оголошення переможців відбулося в рамках EU4Digital ICT Innovation Forum, що пройшов 9 жовтня 2024 року в Молдові. Форум об'єднав основних учасників інноваційної екосистеми Східного партнерства – представників урядів, кластерних організацій, міжнародних донорів і галузевих експертів. Основний акцент заходу був спрямований на посилення спроможності кластерів у сфері цифрових інновацій, аналіз викликів і визначення стратегічних напрямків їхнього розвитку.

Отримавши це визнання, АППАУ зможе ще активніше залучати ресурси для підтримки малого та середнього бізнесу, а також сприяти впровадженню інновацій у сфері підприємництва. Організація працюватиме над створенням сприятливого середовища для модернізації виробництва, впровадження цифрових технологій та підвищення конкурентоспроможності українських підприємців на міжнародному рівні.

Це не лише зміцнює позиції АППАУ в Україні, а й робить вагомий внесок в інтеграцію національного підприємницького середовища до європейського економічного простору. Завдяки активній співпраці з міжнародними партнерами, АППАУ сприяє підвищенню стандартів ведення бізнесу та розвитку інноваційних екосистем.

Щоб дізнатися більше про діяльність АППАУ, яка допомогла отримати це визнання, 24 Канал поспілкувався з Олександром Юрчаком, генеральним директором АППАУ.



Олександр Юрчак / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Коли було створено АППАУ та як вона розвивалася

Розкажіть, будь ласка, які компанії та організації представлені в вашій Асоціації? Якими є основні етапи розвитку АППАУ та в чому її важливість?

АППАУ створена з 2011 року, як об'єднання учасників ринку промислової автоматизації. Ланцюг доданої цінності в цьому секторі включає проєктувальні компанії, вендорів засобів автоматизації, інтеграторів та інжинірингові компанії, а також промислові підприємства, кінцевих замовників. Всі вони, а також учасники сервісної та освітньої екосистеми (університети, стартапи, агенції розвитку) є учасниками АППАУ.

Особливістю АППАУ на відміну від інших ІТ-кластерів є той факт, що наші учасники пропонують готові, системні та комплексні рішення "під ключ" для українських замовників в ключових секторах економіки. За 14 років ми пройшли довгий шлях, який умовно можна розділити на три етапи нашого розвитку. Перший етап тривав з 2011 по 2015 роки, коли АППАУ тільки ставала на ноги – ми фокусувались більше на професійних стандартах промислової автоматизації та системної інтеграції.

Другий (з 2015 по 2019 роки) стосувався промоції Індустрії 4.0 – в ті роки АППАУ стала лідером українського руху Індустрії 4.0 й де ми й досі займаємо провідні позиції як в політиках розвитку, так і в конкретних реалізаціях. Третій (з 2020 по нині) – включає наш домінантний вклад в створення Українського кластерного альянсу (УКА), що сьогодні об'єднує близько 40 кластерів країни. Саме завдяки АППАУ, нашим фінансовим та людським ресурсам УКА зміг набрати стрімких темпів розвитку, що тривають і досі.



Олександр Юрчак / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Розвиток АППАУ припадав на різні кризові явища під час новітньої української історії. Як це вплинуло на Асоціацію, перед труднощами поставала команда, як їх вирішували?

Це залежить від періоду, бо це були зовсім різні етапи з різними викликами та завданнями. Наприклад, на другому етапі для нас важливо було збудувати цілісну екосистему Індустрії 4.0 та розвинути міцні зв'язки між всіма ланками – інтеграторами, розробниками, університетами. Але також розвинути нові структури, які ми сьогодні називаємо "колективними активами". Мова про Технічний комітет 185 "Промислова автоматизація", Центри Індустрії 4.0, інноваційні кластери, вебплатформи тощо.

Зараз ми багато фокусуємось на тому, як вже вироблені кращі практики та стандарти цифрової трансформації доносити до широкого кола українських малих та середніх підприємств (МСП) – в тому числі через кластери УКА. Тобто кластери, особливо виробничі, розглядаються як наші найближчі партнери в подвійному (цифровому та зеленому) переході МСП.

Про співпрацю із державою, донорами та освітою

Співпраця – це запорука розвитку. Поділіться, будь ласка, як у вас влаштована взаємодія із державою, донорами, навчальними закладами?

Звісно, ми працюємо давно з центральними та регіональними органами виконавчої влади, портфель донорів включає не менше семи постійних партнерів, й це також понад 15 університетів. З міністерством економіки й також з регіональними органами влади ми ведемо зараз два проєкти зі створення національної та регіональних політик розвитку інноваційних кластерів. Вперше в Україні у 2025 році будуть створені системні політики кластерного розвитку, що підтримуються державою.



Зустріч у межах АППАУ / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Які основні виклики та перешкоди зараз стоять перед Асоціацією?

З початку війни ми дуже багато вклали в розвиток Українського кластерного альянсу. По суті, наша сервісна команда з 8 осіб обслуговує зараз 2 організації – УКА та АППАУ, і більші інвестиції та ресурси в останні три роки були витрачені на УКА. Це був та є "проєкт-стартап", мова про запуск системного кластерного руху в країні. Але зрозуміло, що це різні організації з різними бенефіціарами й довго так тривати не може. АППАУ має своїх учасників та свої інтереси, які далеко не завжди співпадають з УКА.

Головний виклик зараз полягає в тому, як максимально безболісно вивести частину ресурсів з УКА, але залишити "проєкт УКА" сталим та зростаючим. Якщо говорити про специфічні виклики для АППАУ та наших учасників, то головною є підтримка членів асоціації в питаннях кадрів, отримання замовлень та інтернаціоналізації.



Олександр Юрчак з колегами / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Що робить АППАУ для учасників

Наведіть, будь ласка, приклади, як Асоціація допомагає своїм учасникам – в яких напрямках та в яких фахівцях у них виникає потреба?

Ми маємо великий портфель сервісних послуг – від нетворкінгу (метчмейкінгу, фандрейзингу, Government Relations – взаємодії з державною владою) до адвокації, експорту та інтернаціоналізації тощо. Кадрові питання є дуже гострими, бо з одного боку – ми орієнтуємо ринок кінцевих замовників на прискорення автоматизації та диджиталізації, як головну стратегію у вирішенні їх власних кадрових проблем; але з іншого – ті, хто впроваджує ці рішення (розробники та інтегратори) самі потерпають від нестачі кваліфікованих кадрів.

Варто зазначити, що наш ринок давно конкурує за фахівців з ІТ-галуззю, адже скіли та програми підготовки інженерів дуже подібні. Однак час підготовки кваліфікованого інженера-автоматника у 2–3 рази довший, ніж інженерів-програмістів початкових ступенів, а по зарплаті вони значно поступаються ІТ. Тож питання збереження та розвитку кадрів є одним з ключових наразі.



Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Для ефективної діяльності в сучасному світі організації та бізнеси потребують доступу до передових інструментів. Чи забезпечена потреба Асоціації у цифрових інструментах? Чи є доступ до потрібних інструментів, як-от платні версії ШІ, програмного забезпечення? Чи є програми, в яких бере участь кластер для покриття фінансування чи отримання доступу до інструментів?

Залежить яких інструментів. Їх багато й треба розрізняти різних користувачів та їх потреби. Зокрема, переважна частина членів АППАУ самі є провайдерами цифрових інструментів та рішень для промислових користувачів. Якщо говорити про виконавчу дирекцію АППАУ, то наші потреби стосуються радше офісних інструментів та проєктного менеджменту. Особливої підтримки тут ні від кого немає, користуємось тим, що й більшість акторів на ринку.

Якщо маються на увазі якісь сервіси від Microsoft або Google чи інші платформні рішення, тут ми не надто просунулись в оптових закупівлях чи чомусь подібному. Була спроба вийти на CRM для колективного користування, але поки не просунулись в цьому.

І питання стосовно діяльності EU4Digital. Чи став актуальним та корисним для Асоціації звіт EU4Digital щодо картографування кластерів Східного партнерства, аналізу та рекомендацій щодо підтримки?

Тут мені варто позиціонуватись не в ролі СЕО АППАУ, а радше як керівника УКА. За моїми оцінками, команда EU4Digital зробила за пів року те, що інші європейські програми, що діють в Україні, не змогли зробити за п'ять років. Одна з причин полягає в тому, що команда EU4Digital від початку тісно кооперувалась з УКА.

Таким чином, технічне завдання у початкових питаннях аналітики та розвитку, процес виконання, вироблення кінцевих рекомендацій відбувались в тісних обмінах з нашою командою. Тому отримані результати – тренінг кластерів, аналітика, сертифікації ESCA, кінцевий звіт, рекомендації є повністю релевантними й дуже цінними для нас. Ми постійно зараз на них посилаємось у своїх власних комунікаціях.



Олександр Юрчак / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Отримання АППАУ почесного знаку якості European Cluster Excellence Initiative Bronze Label за сприянням EU4Digital стало не лише визнанням досягнень Асоціації, а й важливим сигналом для всієї української підприємницької спільноти. Це підтверджує, що навіть у надзвичайно складних умовах війни Україна продовжує інтегруватися в європейський економічний простір та активно розвивати інноваційні кластери.

АППАУ демонструє стратегічну роль у формуванні сильної екосистеми промислової автоматизації, що об'єднує представників бізнесу, освіти, науки та державних інституцій. Завдяки своїй послідовній діяльності Асоціація не лише сприяє розвитку Індустрії 4.0 в Україні, а й задає напрям для трансформації всієї промислової галузі, акцентуючи увагу на цифрових і зелених технологіях.

Важливим викликом для АППАУ залишається забезпечення сталого розвитку Українського кластерного альянсу та пошук балансу між підтримкою цього масштабного проєкту і задоволенням потреб безпосередніх членів Асоціації. Крім того, підготовка кваліфікованих кадрів у сфері промислової автоматизації залишається однією з ключових задач, яку необхідно вирішувати через освітні ініціативи, популяризацію інженерних професій та залучення міжнародного досвіду.

Важливу роль у подальшому розвитку АППАУ відіграватиме співпраця з державними структурами, міжнародними донорами та освітніми установами. Програма EU4Digital вже довела свою ефективність у підтримці українських кластерів, і подальша взаємодія з європейськими партнерами може значно прискорити цифрову трансформацію підприємств малого та середнього бізнесу.

Тож отримане визнання є не лише досягненням АППАУ, а й важливим кроком на шляху до побудови сучасного, конкурентоспроможного підприємницького середовища в Україні. Це відкриває нові можливості для інноваційного розвитку, міжнародної співпраці та зміцнення позицій українського бізнесу на глобальній арені.