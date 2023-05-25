В огорожу резиденції прем'єра Британії в'їхало авто: чи є ознаки теракту

У резиденцію прем'єра Великої Британії на Даунінг-стрит удень 25 травня в’їхав автомобіль. Поліція арештувала водія автівки.

Приблизно о 16:20 за місцевим часом з воротами Даунінг-стрит зіштовхнулась автівка. Лондонська поліція повідомила, що підозрюваний затриманий за підозрою у кримінальному злочині і небезпечному водінні.

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Сунак був на Даунінг-стрит під час інциденту

Водночас інцидент не розглядається як такий, що пов'язаний з тероризмом. Один зі свідків повідомив, що бачив, як поліцейські направили електрошокери на чоловіка, якого під час затримання тримали "обличчям у землю".

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Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Прем'єр Британії Ріші Сунак у момент інциденту був на Даунінг-стрит, але згодом покинув резиденцію.

Невеликий сріблястий автомобіль на повільній швидкості проїжджав через Вайтхолл, головну вулицю, що проходить в кінці Даунінг-стрит, прямо біля кованих воріт, які перешкоджають доступу громадськості до серця британського уряду. Після цього він в'їхав у паркан.

Даунінг-стрит посилено охороняється

Даунінг-стрит – це резиденція прем'єр-міністра Британії, де він живе разом із родиною. У будівлі відбуваються засідання уряду та наради, а біля неї часто влаштовують пресконференції з важливих питань – зокрема відставки й вступу на посаду нових прем'єрів.

Відомо, що Даунінг-стрит посилено охороняється. Вулиця, яка колись була повністю відкрита для громадськості, була закрита для транспортних засобів з 1970-х років.

Безпека була ще більше посилена після мінометного обстрілу з боку Ірландської республіканської армії (ІРА) у 1991 році.

Зараз доступ дозволений лише авторизованим відвідувачам і власникам парламентських перепусток. Відвідувачі повинні проходити через два контрольно-пропускні пункти, в тому числі і через систему безпеки, подібну до авіаційної, під наглядом озброєних офіцерів.

Знамениті чорні двері на Даунінг-стріт, 10, вхід до офіційного офісу прем'єр-міністра знаходяться далі по вулиці від воріт безпеки.